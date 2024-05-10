Движение на Нагорной улице ограничат с 11 мая из-за строительных работ

Фото: Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 11 мая по 31 августа в столице на улице Нагорной будет недоступна для движения одна полоса в связи с проведением работ по строительству инженерных сетей. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.



Уточняется, что ограничения затронут участок от владения 5а до дома 3, строение 8.

С 11 мая по 5 июля на нем также запретят парковку, а с 6 июля по 31 августа будет недоступна одна полоса с сохранением движения по одной полосе в каждом направлении.

Ранее москвичам напомнили об изменении расписания движения поездов на МЦД-4 с 23:50 10 мая до 23:50 11 мая.

Так, на Нижегородском направлении часть поездов отменят, а ряд будет ходить только от и до станций Нижегородская и Площадь Трех Вокзалов. Интервалы движения увеличат до получаса. На Калужском направлении часть составов проследует только от и до станции Марьина Роща.