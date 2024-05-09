Расписание движения поездов временно изменится на МЦД-1 с 9 по 12 мая

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Расписание движения поездов временно изменится на первом Московском центральном диаметре (МЦД-1). Ограничения будут действовать с 21:00 9 мая до 07:00 10 мая и в такое же время 11 и 12 мая, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Часть поездов будет следовать по укороченным маршрутам до Белорусского и Савеловского вокзалов. Интервалы движения увеличат 9 и 10 мая до 1,5 часа, 11 и 12 мая – до получаса.

На Савеловском направлении будут отменены некоторые поезда, а некоторые составы будут отправляться от станций Марк, Бескудниково, Савеловский вокзал или доезжать до них. На Белорусском направлении также отменят часть поездов, а некоторые проследуют от Белорусского вокзала или до него.

Пусть в сторону Одинцова закроют на станции Бескудниково с 9 на 10 мая. В ночь с 11 на 12 мая на станции Лобня не будет движения в сторону Одинцова, поезда проследуют по пути в сторону дальнего пригорода Савеловского направления.

Ранее сообщалось, что несколько станций столичного метро 9 мая будут работать только на вход и пересадку пассажиров. Так, станции "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Арбатская" Арбатско-Покровской линии метро будут работать на вход и пересадку, а станция "Библиотека имени Ленина" – только на пересадку. Пассажиров призвали быть внимательными и соблюдать правила пользования метро.

