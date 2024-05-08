Ограничения введут на нескольких станциях столичного метро 9 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Несколько станций столичного метро 9 мая будут работать только на вход и пересадку пассажиров, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Так, станции "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Арбатская" Арбатско-Покровской линии метро будут работать на вход и пересадку, а станция "Библиотека имени Ленина" – только на пересадку. Ограничения начнут действовать с 05:30.

На станции "Парк Победы" в течение дня возможны ситуативные ограничения на вход и выход. Возможны ситуативные ограничения и на других станциях метро по требованию полиции.

Пассажиров призвали быть внимательными, соблюдать правила пользования метро и требования сотрудников подземки.

9 мая на Красной площади в Москве пройдет парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Участие в параде Победы на Красной площади примут более 9 тысяч военнослужащих. В ходе мероприятия на главной площади столицы пройдут 70 единиц техники, а в небе пролетят две авиагруппы.

В связи с парадом движение будет закрыто с 05:00 до окончания мероприятия на участках Волгоградского проспекта и Садового кольца. На некоторых центральных улицах и набережных транспортные средства не смогут проехать с 05:30 до окончания мероприятия. Также с 10:00 до окончания мероприятия повторно перекроют движение на Волгоградском проспекте и части Садового кольца.

В районе Таганской площади сделают двустороннее движение с 05:00 до 13:00. В местах временных ограничений будет запрещена парковка транспортных средств.

Московский метрополитен и "Почта России" организовали праздничную акцию для пассажиров в честь 9 Мая. Пассажиры могут бесплатно отправить открытки ветеранам Великой Отечественной войны на 15 станциях метро. Можно написать свои пожелания и отправить их в любой регион России.

Почтовые ящики появились на станциях "Александровский сад" Филевской линии, "Арбатская", "Площадь Революции" Арбатско-Покровской ветки, "Павелецкая", "Белорусская", "Киевская", "Курская", "Парк Культуры" Кольцевой линии, "Пушкинская", "Китай-город" Таганско-Краснопресненской ветки, "Савеловская" и "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии, "Хорошевская" и "ЦСКА" Большой кольцевой линии, а также на станции "Чкаловская" Люблинско-Дмитровской линии.