Свыше 270 культурных событий пройдет в московских парках в День Победы

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Более 270 культурных событий организуют ко Дню Победы в парках по всей Москве. Об этом рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина.

По ее словам, гостей ждут театральные и танцевальные представления, мастер-классы, выставки и кинопоказы. Столичные артисты и оркестры под управлением именитых дирижеров выступят с концертами. В московских парках организуют выставки, посвященные подвигу героев ВОВ.

На Поклонной горе в 10:00 стартует прямая трансляция парада на Красной площади. В 13:00 на сцену выйдет симфонический оркестр Мариинского театра под управлением народного артиста РФ, дирижера Валерия Гергиева.

В Парке Горького организуют экскурсию "Великая Победа и выставка образцов трофейного вооружения" и девятый ежегодный бал Победы. Артисты исполнят танцы второй половины 1940-х годов в гимнастерках и платьях того периода. Кроме того, гостям представят спектакль "Василий Теркин". В парке искусств "Музеон" продемонстрируют запись Парада Победы 1945 года.

В музее-заповеднике "Царицыно" пройдет литературно-музыкальная программа, посвященная городам-героям и знаковым победам Красной армии. В концерте примут участие Московский джазовый оркестр, Московский государственный академический камерный хор и камерный оркестр "Виртуозы Москвы".

До этого заммэра Москвы Петр Бирюков заявил, что к 9 мая в столице установили свыше четырех тысяч декоративных элементов. Основным цветом для оформления Москвы стал красный. На въездах в столицу установили декоративные сооружения в честь праздника и города-героя, уточнил Бирюков.