Около 150 человек поучаствовали в акции "Вальс Победы" на Поклонной горе

Фото: телеграм-канал "МуZей Победы"

Акция "Вальс Победы" прошла на Поклонной горе в субботу, 4 мая. Об этом говорится на официальном портале Музея Победы.

"Около 150 человек танцевали на площади Победителей под звуки "Майского вальса" в исполнении народного артиста Белоруссии и заслуженного артиста РФ Ярослава Евдокимова", – отмечается в публикации.

В рамках танцевального флешмоба на площади выступили детский коллектив Flash-dance, участники "Московского долголетия" и посетители музея.

Ранее стало известно, что общероссийская акция "Бессмертный полк" может пройти с 1 по 12 мая, в том числе на общественном, водном и воздушном транспорте, в формате "Галереи памяти".

Представления, экскурсии и концерты пройдут на ВДНХ в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Основные события запланированы на 9 мая. В этот день гостей Центра национальных конных традиций познакомят с историей гвардейской кавалерии.

