Экскурсии, спектакли и концерты пройдут на ВДНХ 9 мая

Фото: пресс-служба ВДНХ

Представления, экскурсии и концерты пройдут на территории ВДНХ в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ), пишет портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

Различные мероприятия пройдут с 8 по 12 мая, однако основные события запланированы на 9 мая, указала она.

"На площади Промышленности разместят сцену и шесть тематических зон, посвященных важным историческим событиям Великой Отечественной войны", – добавила она.

По ее данным, здесь расскажут о подвиге участников обороны столицы, строителей Сурского рубежа на подступах к Казани, участников Сталинградской битвы, молодогвардейцев, участников снятия блокады Ленинграда и освобождения Севастополя. Основные мероприятия ожидаются в День Победы, когда перед гостями выступят актеры, музыканты и чтецы.



Квест, посвященный ВОВ, проведут с 8 по 12 мая в павильоне "Атом". 9-го числа здесь же пройдет иммерсивнная экскурсия. В тот же день в павильоне "Рабочий и колхозница" проведут концерт "Любимые песни военных лет" Ольги Ступиной и ее группы, а днем позднее – спектакль "Мой дед мне рассказывал".

На других экскурсиях, которые состоятся с 9-го по 12-е число, расскажут об ушедших на фронт сотрудниках ВДНХ, об истории летчиков и конструкторов времен войны, а также о великих битвах в древнерусских летописях. На протяжении всех праздничных дней у Музея гаража особого назначения ФСО России будет работать экспозиция колесной военной техники, включая грузовики, санитарный фургон и мотоцикл, который использовали на фронте.

9 мая у павильонов 53 и 54 разместят выставку различных образцов обмундирования и оружия, а также военно-полевую почту. В тот же день гостей Центра национальных конных традиций познакомят с историей гвардейской кавалерии во время Великой Отечественной войны, а кремлевские всадники выступят с показательной программой.



Ранее стало известно, что в честь Дня Победы в столице с 3 по 5 мая проходит акция "Спасибо Герою". Более сотни волонтеров предлагают всем горожанам заполнить открытку с пожеланиями для героев РФ. Также с 6 по 8 мая пройдет другая акция – "Улицы Героев", в ходе которой жителям расскажут о подвигах героев ВОВ.

