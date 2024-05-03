Световое шоу пройдет на колесе обозрения "Солнце Москвы" 9 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Праздничная программа в честь 79-летия победы в Великой Отечественной войне подготовлена на колесе обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ 9 мая. Для гостей запланированы выступление музыкантов, световое шоу и акция "Георгиевская ленточка". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аттракциона.

Отмечается, что в День Победы москвичи и гости столицы могут поучаствовать в акции "Георгиевская ленточка". С 11:00 до 22:00 праздничная лента и открытка будут ждать гостей на стойке информации. С 14:00 на центральной площади выступит духовой оркестр, артисты которого исполнят песни военных лет. Музыкальная программа продолжится в 15:00 в главном холле выступлением Анастасии Карасевой, которая исполнит песни "Катюша", "Смуглянка", "Синий платочек", "Валенки" и другие произведения.

Также с 9 по 12 мая с 20:30 до 22:00 на аттракционе будет проходить праздничное световое шоу. Колесо обозрения окрасится в золотисто-красные цвета в честь 9 Мая.

В пресс-службе добавили, что традиции и история Дня Победы нашли свое отражение в программе мероприятий на территории "Солнце Москвы", которая станет одной из главных площадок празднования.

Участие во всех мероприятиях бесплатное, вход на колесо обозрения будет осуществляться по билетам.

Ранее сообщалось, что в честь праздника в Москве с 3 по 5 мая проходит акция "Спасибо Герою". Свыше 100 волонтеров предлагают жителям заполнить открытку с пожеланиями для героев России. Также с 6 по 8 мая пройдет акция "Улицы Героев", в рамках которой горожанам расскажут о подвигах героев ВОВ.