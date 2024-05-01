Всероссийская акция "Стена Памяти" стартовала в Музее Победы в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В Музее Победы в столице дали старт всероссийской акции "Стена Памяти". Мероприятие приурочено к годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте музея.

"Мы собрались в месте нашей великой национальной памяти и гордости, чтобы почтить память и вспомнить наших дедов и прадедов, которые отстояли родину в тяжелые годы Великой Отечественной войны", – сказала депутат Госдумы, руководитель ВОД "Волонтеры Победы" Ольга Занко и отметила, что стена памяти является символом несломленного духа РФ.

Кроме того, до 9 мая все желающие могут прикрепить на "Стену Памяти" портрет своего родственника, который участвовал в войне. Занко подчеркнула, что она уже принесла фотографию своего прадеда Алексея Важнова, который в 1942 году пропал без вести.

Указывается, что акция "Стена Памяти" – один из новых форматов проведения "Бессмертного полка". Такие стены открыли в различных учреждениях культуры, образования, на российских предприятиях, а также за рубежом. После Дня Победы все собранные материалы и фотографии передадут во всероссийский исторический проект "Лица Победы".

Ранее сообщалось, что шествие "Бессмертный полк" в 2024 году не будет проводиться в очном формате. Такое решение приняли из-за угроз общественной безопасности.

В свою очередь, Владимир Путин назвал День Победы священным праздником для всех россиян.