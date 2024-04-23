Очное шествие "Бессмертного полка" в России отменили в этом году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Шествие "Бессмертный полк" в России в этом году не будет проводиться в очном формате. Об этом сообщила сопредседатель центрального штаба ООД "Бессмертный полк России" и депутат Госдумы Елена Цунаева.

По ее словам, такое решение было принято в связи с имеющимися угрозами общественной безопасности.

В 2023 году в России также не состоялось традиционное очное шествие "Бессмертного полка". Цунаева заявляла, что все желающие могли разместить фотографии своих родственников-ветеранов в социальных сетях, на одежде, на автомобиле и на сайте движения.

