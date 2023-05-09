Ряд станций метро в ЦАО закроют на выход 7 и 9 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:05

Общество

Космонавты на МКС поучаствовали в акции "Бессмертный полк"

Фото: roscosmos.ru

Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) приняли участие в акции "Бессмертный полк" на орбите, сообщает ТАСС со ссылкой на космонавта Роскосмоса Дмитрия Петелина.

Вместе с коллегами Сергеем Прокопьевым и Андреем Федяевым они распечатали фотографии родных, принимавших участие в Великой Отечественной войне, и сфотографировались с ними.

Один из снимков побывал в открытом космосе во время внекорабельной деятельности в ночь на 4 мая.

В этом году в России не состоялось традиционное очное шествие "Бессмертного полка". Сопредседатель центрального штаба ООД "Бессмертный полк России" Елена Цунаева рассказала, что все желающие могут разместить фотографии своих родственников-ветеранов в социальных сетях, на одежде, на автомобиле и на сайте движения. Как она пояснила, акцент на том, что портреты вокруг нас в течение всего дня.

"Автопробег Победы" прошел в столице 26 апреля

Читайте также

общество
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика