Космонавты на МКС поучаствовали в акции "Бессмертный полк"

Фото: roscosmos.ru

Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) приняли участие в акции "Бессмертный полк" на орбите, сообщает ТАСС со ссылкой на космонавта Роскосмоса Дмитрия Петелина.

Вместе с коллегами Сергеем Прокопьевым и Андреем Федяевым они распечатали фотографии родных, принимавших участие в Великой Отечественной войне, и сфотографировались с ними.

Один из снимков побывал в открытом космосе во время внекорабельной деятельности в ночь на 4 мая.

В этом году в России не состоялось традиционное очное шествие "Бессмертного полка". Сопредседатель центрального штаба ООД "Бессмертный полк России" Елена Цунаева рассказала, что все желающие могут разместить фотографии своих родственников-ветеранов в социальных сетях, на одежде, на автомобиле и на сайте движения. Как она пояснила, акцент на том, что портреты вокруг нас в течение всего дня.



"Автопробег Победы" прошел в столице 26 апреля