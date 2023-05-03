Москвичам пообещали комфортную погоду 9 мая

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Комфортная погода ожидается в столичном регионе в День Победы, 9 мая, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, слова которой приводит РИА Новости.

Синоптик предупредила, что самые неблагоприятные погодные условия ожидаются 6 мая. В этот день будет холодно, может пройти дождь и выпасть мокрый снег, добавила она. Позднякова уточнила, что минимальная температура в Москве будет зафиксирована на уровне 0–2 градусов, в пониженных местах (Бутово, Зеленоград) ожидается -1 градус.

Днем воздух в столице прогреется до 7–9 градусов, в Подмосковье – до 6–10 градусов. Ожидается довольно плотный северный, северо-западный ветер, порывы которого могут достигнуть 12–15 метров в секунду. Эксперт отметила, что может казаться на 3 градуса холоднее.

После 6 мая повысится атмосферное давление. Столичный регион будет переходить под действие антициклона. 7 и 8 мая существенных осадков можно не ждать, считает Позднякова. В ночное время еще будет холодно – от -2 до 3 градусов, в пониженных местах рельефа в городе будет температура слабоотрицательная. Воздух днем прогреется в столичном регионе до 6–11 градусов, в Москве – до 10 градусов. Однако еще будет дуть северный ветер.

Синоптик также предупредила, что 9 мая в городе может быть небольшой дождь после обеда. Ночью будет теплее – от 3 до 8 градусов. Днем температура будет колебаться от 12 до 17 градусов.

"То есть будем надеяться, что праздничный день пройдет при довольно комфортной погоде", – резюмировала она.

Ранее Позднякова предупредила жителей Москвы о похолодании до -2 градусов. По ее словам, такая температура может наблюдаться в столичном регионе в ночь на пятницу и субботу, 5 и 6 мая.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд также сообщил, что в выходные, 6 и 7 мая, в столицу придет прохладная погода, которая будет соответствовать началу апреля. По его словам, с понедельника, 8 мая, температура начнет повышаться.



"Утро": влажность воздуха в столице оценили в 78%