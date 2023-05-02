Синоптик предупредила жителей Москвы о похолодании до -2 градусов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В ночь на пятницу и субботу, 5 и 6 мая, температура в столице местами может опускаться до -2 градусов. Об этом Москве 24 рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, в ночь на среду столбики термометров покажут около 4…6 градусов, в дневные часы воздух прогреется до 13…15 градусов.





Татьяна Позднякова ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" В четверг ночью будет без осадков, 3…5 градусов. Дневная температура в городе составит 14…16, местами возможен небольшой кратковременный дождь.

Позднякова добавила, что в ночь на пятницу температура в столице опустится до 0...5, а местами даже до -2 градусов. В дневные часы воздух прогреется до 10...15 градусов. В ночь на субботу также ожидается 0...5 и местами до -2 градусов. Днем столбики термометров покажут 8...13 градусов.

"Еще более прохладная погода ожидает нас в воскресенье, 7 мая. Ночью будет -1…4, дневная температура составит 6...12 градусов. То есть температура воздуха будет ниже климатической нормы где-то на 2...3 градуса", – обратила внимание синоптик.





Татьяна Позднякова ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Пока что тепла в Москве ждать не приходится. Тепло у нас будет в начале второй декады мая.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец спрогнозировал, каким будет май в столице. По его словам, в последний месяц весны ожидается умеренное количество осадков. Вместе с тем погода окажется неустойчивой и относительно прохладной. Приход метеорологического лета стоит ожидать не раньше последних чисел мая, уточнил эксперт.

