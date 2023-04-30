Москвичам рассказали о погоде в мае

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Май в Москве окажется неустойчивым, относительно прохладным, а лето придет в столицу в конце месяца. Об сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

"Наступление метеорологического лета, когда среднесуточная температура воздуха окажется плюс 15 градусов и выше, может произойти в лучшем случае лишь в финальные дни мая", – подчеркнул он.

По словам метеоролога, первая декада следующего месяца прогнозируется провальной на 1–4 градуса ниже нормы. В 1 неделю выпадет 120% осадков, а во 2-ю – около 80%.

"Во второй десятидневке температурный фон постепенно вернется в свое климатическое русло, в целом по ночам будет от плюс 5 до плюс 10, днем от плюс 15 до плюс 20", – отметил синоптик.

Тишковец добавил, что в третьей декаде может прийти волна холода.

Ранее Александр Шувалов сообщил, что жителей и гостей Москвы ожидает десятидневный холод. По его словам, похолодание сохранится в городе до 9 мая. Синоптик отметил, что 2 и 3 мая прогнозируется ясная погода, а столбики термометров покажут до плюс 15 градусов.

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