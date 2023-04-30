Москвичей предупредили о десятидневном холоде

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Жителей и гостей Москвы ожидает десятидневный холод. Об этом в своем телеграм-канале заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По его словам, похолодание сохранится в городе до 9 мая. Синоптик отметил, что 2 и 3 мая прогнозируется ясная погода, а столбики термометров покажут до плюс 15 градусов.

С 4 мая в Москву снова придет похолодание до плюс 10 градусов, также будут дожди. С 6 по 8 мая среднесуточная температура составит ниже плюс 8 градусов, указал метеоролог.

До этого Шувалов рассказал, что 1 мая стоит ожидать осадков во второй половине дня. Начало майских праздников также будет сопровождаться небольшими порывами ветра, но это явление соответствует климатической норме.

Ранее говорилось, что температуру ниже нуля зафиксировали минувшей ночью в Подмосковье и некоторых частях Москвы. В Клину, поселке Черусти и в районе Новоиерусалимского монастыря в Истре температура воздуха опускалась ниже всего – до 2 градусов ниже нуля.

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