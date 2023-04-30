Заморозки фиксировали в столичном регионе минувшей ночью

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Температуру ниже нуля фиксировали минувшей ночью в Подмосковье и некоторых частях Москвы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В Московской области, по данным на 6 часов утра, заморозки наблюдались практически повсеместно, за исключением центральной части Москвы и некоторых соседних территорий", – написал он.

В частности, заморозков не было в Кашире, уточнил метеоролог. Между тем в Клину, поселке Черусти и в районе Новоиерусалимского монастыря в Истре температура воздуха опускалась ниже всего – до 2 градусов ниже нуля.

Ранее сообщалось, что жителей столичного региона ждут еще две волны заморозков. Первая придет в ночь на 2 мая, а следующая – в ночь на 5 мая.



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