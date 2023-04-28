Москвичам пообещали возвращение теплой погоды 2 мая

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Температура до 18 градусов ожидается в столичном регионе со вторника, 2 мая, рассказал глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Однако эксперт предупредил, что в ночное время будут возможны заморозки.

"В первый рабочий день, 2 мая, будут изменения, давление существенно повысится и будет примерно на 10 миллиметров ртутного столба выше нормы. И это приведет к очередным заморозкам в Московской области, в Москве заморозков не будет", – передает "Интерфакс" его слова.

Температура может понизиться до -1 градуса в Подмосковье, добавил он. Днем воздух в столице прогреется до 15–16 градусов. Вильфанд спрогнозировал комфортную и солнечную погоду без осадков. В Московской области столбики термометров покажут 13–18 градусов.

В среду, 3 мая, ожидается переменная облачность, может пойти дождь, отметил синоптик. Температура ночью будет колебаться от 1 до 6 градусов, днем – от 15 до 19 градусов. Аналогичная погода установится 4 мая.

"С 5 мая, предварительно, прогнозируется понижение температуры на пару градусов", – резюмировал он.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков предупредил москвичей о прохладной погоде и дождях в конце апреля – начале мая. По его словам, ночью 29 апреля температура составит от 4 до 6 градусов, днем она поднимется до 11–13 градусов.

Эксперт указал, что 1 мая в столице ожидается облачная погода с прояснениями, в Подмосковье будет кратковременный дождь. Столбики термометров ночью покажут от 3 до 8 градусов, а днем температура прогнозируется от 12 до 17 градусов.



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