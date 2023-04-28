Выходные в Москве начнутся с дождя, но продолжатся теплом без осадков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Дожди в Москве продлятся до второй половины дня 29 апреля, сообщает News.ru со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

По его словам, уже в середине дня субботы осадки, начавшиеся еще в пятницу, 28 апреля, прекратятся, и все выходные, включая праздничный понедельник, будет сухая и умеренно теплая погода.

Шувалов сообщил, что ночами будет прохладно – 2–4 градуса. При этом днем воздух будет прогреваться до 15–16 градусов, что вполне нормально для мая.

Ветер при этом может быть порывистый. Давление в пределах нормы – 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что в последний рабочий день недели, 28 апреля, в Москве ожидается облачная погода с дождем. Местами по городу прогнозируется гроза. Температура воздуха днем в столице будет колебаться в пределах от 14 до 16 градусов, в Подмосковье – от 11 до 16 градусов.

Гидрометцентр России объявил в столичном регионе с 09:00 до 21:00 пятницы желтый уровень погодной опасности из-за грозы и ветра.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в День Весны и Труда в Москве ожидается теплая погода с небольшими осадками.

"Атмосфера": облачная погода и дождь ожидаются в Москве 28 апреля