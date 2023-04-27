Желтый уровень погодный опасности объявили в Москве на 28 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Гидрометцентр России объявил в Москве с 09:00 до 21:00 пятницы, 28 апреля, желтый уровень погодной опасности из-за грозы и ветра.

"Местами гроза, период предупреждения – с 09:00 до 21:00 28 апреля. Ветер, период предупреждения – с 09:00 до 21:00", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ветер при грозе будет достигать 15 метров в секунду.

Кроме того, в Московской область предупреждение из-за грозы будет действовать с 09:00 до 21:00.

Ранее синоптики обещали на 28 апреля облачную погоду и дожди. Температура воздуха днем составит 17 градусов.

"Атмосфера": облачная погода и дождь ожидаются в Москве 28 апреля