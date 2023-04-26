Около четверти месячной нормы осадков выпало за сутки в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

За текущие сутки в Москве выпало 9 миллиметров осадков, что составляет около 24% месячной нормы. Причиной этому является циклоническая активность, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на столичное Метеобюро.

По данным организации, информация была получена в 18:00 на метеостанции на ВДНХ. Месячная норма осадков в апреле была 37 миллиметров.

Синоптики отметили, что 27 апреля в столице сохранятся неблагоприятные погодные условия. Также Гидрометцентр России решил объявить желтый уровень опасности, который будет действовать с 12:00 до 20:00 четверга, 27 апреля. Метеорологи предупредили, что могут быть гроза и порывы ветра до 15 метров в секунду.

До этого заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что дожди в столице продлятся до субботы, 29 апреля. По словам синоптика, в воскресенье, 30 апреля, днем будет 13–18 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что апрель в Москве потеряет статус аномально сухого из-за количества выпавших 26 апреля осадков.

За минувшую ночь в столице выпало шесть миллиметров осадков при норме месяца 39 миллиметров. Как заметил метеоролог, ровно столько принес апрель за прошедшие 25 дней.