Апрель в Москве потеряет статус аномально сухого из-за дождя

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Апрель в Москве потеряет статус аномально сухого из-за количества выпавших 26 апреля осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что за минувшую ночь в столице выпало шесть миллиметров осадков при норме месяца 39 миллиметров. Как заметил Леус, ровно столько принес апрель за прошедшие 25 дней.

По словам синоптика, если ранее текущий месяц претендовал на статус одного из самых сухих за всю историю наблюдений в Москве, то теперь он делит четвертое место с апрелем 1979 года среди самых сухих за последние 50 лет. Леус добавил, что дожди продолжатся, поэтому рекорд не состоится.

Портал "Метеоновости" сообщает, что дожди пришли на Русскую равнину после длительного засушливого периода. Сухая антициклональная погода позволила быстро сойти снегу и способствовала спокойному протеканию половодья, однако из-за отсутствия осадков сильно возросла пожарная опасность. Кроме того, атмосфера насыщена пылью и пыльцой. Ожидается, что дожди очистят воздух, а также насытят влагой почву и растения.

В столичном регионе больше всего осадков выпало на севере, в Пушкино и Сергиевом Посаде – 10 и 11 миллиметров соответственно. Интенсивные дожди прошли в Михайловском, Толстопальцеве, Долгопрудном, Кашире и Серебряных Прудах – по 8 миллиметров. В Серпухове, Мелихове, Михневе и Павловском Посаде выпало по 7 миллиметров осадков. При этом на крайнем западе области дождей не было.

В самой Москве за предыдущие 25 дней апреля выпало всего 6 миллиметров осадков. За последние сутки 7 миллиметров зафиксировали в Тушине, 6 миллиметров – на ВДНХ и МГУ, 4 миллиметра – на Балчуге.

Наиболее сильные дожди прошли в Тульской и Нижегородской областях. Местами там выпало до 17 и 18 миллиметров осадков. В Нижнем Новгороде выпало 14 миллиметров. В соседней Чувашии выпало 16 миллиметров осадков.

Свыше 10 миллиметров зафиксировали в Липецкой, Орловской, Рязанской, Владимирской, Саратовской, Самарской, Ульяновской областях и Татарстане.

Ранее Леус сообщил, что за последние 12 часов в Московском регионе выпало больше осадков, чем за все предыдущие дни апреля.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявил, что дожди накрыли столицу ночью и будут продолжаться весь день, хоть и с перерывами. Температура при этом опустится до 15 градусов тепла.

Ведущий специалист информационного портала "Метео" Татьяна Позднякова предупредила москвичей, что в конце недели в столице может выпасть до трети месячной нормы осадков.

Согласно данным Гидрометцентра, в четверг, 27 апреля, в столичном регионе прогнозируется гроза. При этом дожди сохранятся в Московском регионе в пятницу и субботу, 28 и 29 апреля.