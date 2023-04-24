12:08Общество
Москвичей предупредили о похолодании ниже климатической нормы в выходные
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Суббота и воскресенье, 29 и 30 апреля, могут стать самыми холодными днями на неделе в столице. Об этом Москве 24 рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.
По ее словам, в ночь на вторник, 25 апреля, температура воздуха в городе составит 6...9 градусов. Днем прогнозируется 19…21 градус, будет преобладать южный ветер. Ближе к вечеру ожидается небольшой дождь.
В четверг местами ожидаются небольшие кратковременные дожди. Ночью станет немного прохладнее, столбики термометров покажут около 7…8 градусов. Дневная температура останется на уровне 17…19 градусов.
"В пятницу мы ожидаем значительное количество осадков. Они будут идти и в течение ночи, и в течение дня. Ночная температура останется на уровне 7…8 градусов. Дневная понизится где-то до 14…18 градусов. Днем ветер сменится на северо-западный, начнется вторжение более холодного воздуха",– говорит специалист.
В субботу погода ожидается облачная с прояснениями и кратковременными дождями различной интенсивности. "Ночь станет заметно прохладнее, температура будет в пределах 2…7 градусов. Дневная составит 12…17 градусов. Сохранится северо-западный ветер. По ощущениями будет казаться, что на улице значительно понизилась температура. И действительно уже фон температуры будет чуть ниже климатической нормы", – заключила Позднякова.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей столичного региона о возможном возвращении заморозков в конце весны и начале лета. По словам специалиста, редко бывает, что без них обходится в мае. При этом в XXI веке заморозки наблюдались даже в первых числах июня, напомнил эксперт.
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