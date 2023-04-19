Синоптик напомнил, что заморозки могут вернуться в Москву в начале лета

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Весна в этом году пришла в Москву достаточно рано, но есть вероятность, что заморозки могут вернуться в столицу в начале лета, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Редкий май без них (заморозков. – Прим. ред.) обходится, а в XXI веке они бывали даже в первых числах июня", – сказал он.

Синоптик добавил, что в этом году в апреле было мало дождей, количество осадков в Московском регионе оказалось менее 20%. До 25 апреля выпадение осадков не ожидается.

Вильфанд отметил, что с середины месяца среднесуточная температура воздуха поднимется выше 8 градусов, что станет необходимым показателем для отключения отопления в столице.

"Конечно, решение об отключении центрального отопления принимают не метеорологи, но я информирую, что это уже теплая погода, хотя обычно отключают отопление в начале мая", – резюмировал он.

Ранее синоптик сообщил, что в начале следующей недели температура воздуха в Москве может достичь 20 градусов. В воскресенье, 23 апреля, ожидается от 14 до 19 градусов тепла, а в понедельник, 24 апреля, столбик термометра может показать отметку, приближенную к 20 градусам.

