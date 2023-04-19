Москвичам рассказали, когда следует ожидать разгара весны

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Наступление разгара весны стоит ожидать совсем скоро, примерно с 6 мая. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на ведущего специалиста информационного портала "Метеоновости" Татьяну Позднякову.

По ее словам, ученые-фенологи делят весну на подсезоны. Уже 6 мая следует ожидать появления листьев на березах и возвращения певчих птиц. Синоптик рассказала, что все вокруг начнет буйно цвести, а на улице станет еще теплее. Многие москвичи ждут именно такой весны, заявила Позднякова.

На данный момент продолжается подсезон, который называется оживлением весны. Метеорологи назвали хороший индикатор его начала, когда на глинистых пустырях начинает желтеть мать-и-мачеха.

В среду, 19 апреля, в Москве и области прогнозируется облачная с прояснениями погода без осадков. По данным российского Гидрометцентра, в столице столбики термометров в дневное время покажут до 16–18 градусов, а в области – от 14 до 19 градусов.

Восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба.