Москвичей предупредили о двухнедельном похолодании в мае

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Москвичам следует ожидать двухнедельного похолодания в мае 2023 года. Об этом Агентству "Москва" рассказал заместитель директора института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук Владимир Семенов.

"Весной, осенью погода переменчивая – идет смена циркуляции с зимней на летнюю, и в общем-то ничего необычного нет. Будет еще и весеннее похолодание возвратное в мае, такой характер погоды совершенно нормальный", – подчеркнул он.

По словам эксперта, возвратное похолодание происходит в силу потепления.

До этого ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец предупредил москвичей о ночных заморозках в пасхальные выходные. Однако в день праздника эксперт пообещал солнечную и сухую погоду с температурой до 11–13 градусов тепла.

Ранее специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что тепло вернется в столицу в понедельник, 17 апреля. В предстоящие выходные температура воздуха в столице будет чуть ниже нормы или около нее, отметила синоптик.

Москвичам сообщили о резком похолодании в столице

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