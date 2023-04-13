Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичей предупредили о ночных заморозках в пасхальные выходные, 15 и 16 апреля. Температура в столичном регионе может опуститься до -3 градусов. О погоде рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

"В выходные вторжение полярного холода усилится, но компенсацией будет сухая и относительно солнечная погода. В ночные часы ударят заморозки до -3 градусов, а после полудня в субботу – 7–9 градусов", – передает РИА Новости его слова.

Однако на Пасху в городе будет солнечно и сухо, в дневное время воздух прогреется до 11–13 градусов.

Как отметил эксперт, заморозки 16 апреля бывают раз в три-четыре года. Тишковец уточнил, что за последние 74 года минусовые температуры в Москве в этот день устанавливались 20 раз.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что к вечеру четверга, 13 апреля, в Москву придет похолодание, температура понизится до нормы месяца.

До этого руководитель прогностического центра "Mетео" Александр Шувалов сообщил, что жителей и гостей столицы ждет теплая и солнечная погода на Пасху. По его словам, днем столбики термометров поднимутся до 12 градусов.



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