Москвичам пообещали солнечную погоду на Пасху

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жителей и гостей Москвы ждет теплая и солнечная погода в воскресенье, 16 апреля. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на руководителя прогностического центра "Mетео" Александра Шувалова.

Он отметил, что днем столбики термометров поднимутся до 12 градусов.

"Будет ясный и безоблачный день с очень слабым северо-восточным ветром. Температура утром составит 1–3 градуса, а днем поднимется до 12", – подчеркнул синоптик.

По словам метеоролога, давление составит 755 миллиметров ртутного столба, а пасхальная ночь прогнозируется прохладной. Пятница и суббота, 14 и 15 апреля, окажутся холодными, температура составит 8 градусов, добавил он.

Ранее синоптики спрогнозировали умеренно теплую погоду на Пасху в Москве. По мнению экспертов, первая декада апреля будет на 3,5 градуса теплее нормы. К 14 апреля арктический антициклон понизит температуру на несколько градусов, однако к Пасхе погода вернется в свое климатическое русло апреля, указали метеорологи.

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