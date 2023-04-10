Москвичей предупредили о ночных заморозках на этой неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Во второй половине недели жителей и гостей Москвы ожидает похолодание, с 14 по 16 апреля прогнозируются ночные заморозки от минус 1 до минус 3 градусов. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на синоптика прогностического центра "Метео-ТВ" Александра Ильина.

"С понедельника до четверга нас ожидает аномально теплая погода с температурами от 12 до 17 градусов в Москве и области, без существенных осадков. Небольшие кратковременные дожди в Подмосковье могут пройти в понедельник и вторник в течение дня", – подчеркнул он.

Метеоролог отметил, что с 12 апреля дождей не ожидается, погода окажется без осадков. До 13 апреля ночью температура будет составлять от 3 до 7 градусов, однако с 14 апреля в столицу придет холодный арктический воздух.

"В пятницу днем максимальная температура – 6–8 градусов. При ясном небе с пятницы по воскресенье в ночные часы ожидаются заморозки от −1 до −3 градусов", – указал синоптик.

По словам Ильина, 16 апреля столбики термометров снова превысят 16 градусов тепла.

"Можно смело рассчитывать на 11–13 градусов тепла в разгар Пасхального воскресенья", – резюмировал он.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что 12 апреля станет самым теплым днем в столице на неделе, столбики термометров покажут до 18 градусов. Практически всю неделю в столице будет переменная облачность, преимущественно без осадков, сказал синоптик.

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