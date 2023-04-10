Похолодание придет в Москву к выходным

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

После теплой рабочей недели к выходным в Москву придет небольшое похолодание на 5–6 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

С понедельника по пятницу в столице ожидается 15–18 градусов тепла, а самым теплым днем недели станет среда, отметил Вильфанд.

Днем в субботу и воскресенье ожидается уже около 7–12 градусов выше нуля. При этом, как подчеркнул синоптик, это тоже хорошая весенняя погода. Он напомнил, что такой температурный фон находится в пределах климатической нормы.

"Существенных осадков не ожидается, но температурный фон будет уже апрельским, а не майским, как ранее", – заявил Вильфанд.

Ранее сообщалось, что на неделе в Москве, несмотря на потепление, ожидаются дожди. На Пасху, 16 апреля, в Европейской России будет сухая и умеренно теплая погода. Синоптики также отмечают, что первая декада апреля будет на 3,5 градуса теплее нормы.

Атмосферное давление в столице в понедельник приблизится к рекордным показателям

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