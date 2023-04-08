Дерматолог рассказала, как пользоваться солнцезащитной косметикой весной

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Косметику с SPF-защитой нужно наносить на открытые участки кожи весной при определенном индексе УФ-излучения. Об этом Москве 24 рассказала дерматолог-онколог Татьяна Кузьмина.

По ее словам, перед выходом на улицу следует открывать прогноз погоды и смотреть уровень УФ-индекса – излучения в солнечном свете. Показатели от 0 до 2 считаются безопасными, при значениях выше 3 кожу необходимо защищать, пояснила дерматолог-онколог.

Прежде всего, в такие дни нужно больше находиться в тени. Также следует носить головной убор и подбирать одежду, которая будет максимально закрывать тело. Не стоит забывать про солнцезащитные очки, так как есть риски развития катаракты и меланомы глаза, предупредила эксперт.





Татьяна Кузьмина дерматолог-онколог Для открытых участков кожи лучше выбрать крем с SPF 30 или тональное средство с таким же фактором защиты. Наносить подобную косметику надо перед выходом на улицу и при длительной поездке в автомобиле, так как стекло пропускает УФ-лучи.

Обновлять фотозащиту необходимо каждые три часа, поэтому для удобства использования в условиях активного рабочего дня можно приобрести средство в виде стика или спрея-вуали, посоветовала Кузьмина. Вечером солнцезащитную косметику надо удалять с лица любым очищающим средством: хорошо подойдет пенка для чувствительной кожи, отметила специалист.

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