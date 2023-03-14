Опасное межсезонье: терапевт рассказала, как укрепить иммунитет весной

Погода в Москве начала развиваться по весеннему сценарию, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Разбираемся, какие заболевания могут обостриться в этот период и как защитить свой иммунитет после зимы.



Противостояние зимы и весны

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице начался традиционный "процесс противостояния режимов циркуляции, зимы и весны", рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.





научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд Ничто так не разрушает снежный покров – ни солнце, ни тепло, – как хороший дождь. Он оказывает сильнейшее разрушительное воздействие на снег.

Приход весны всегда сопровождается непогодой и осадками, отметил синоптик.

"Прошедшее воскресенье (12 марта. – Прим. ред.) – это характерный день для весны. Все ждут весну, представляя, что это голубое небо, солнышко, немного снежка, но на самом деле весна не так начинается", – добавил Вильфанд.

Также эксперт призвал автомобилистов Центрального федерального округа пока не думать о переходе на летнюю резину.

"Обычно в середине апреля меняют резину – это не прогноз, а климатические наблюдения. До этого периода очень часто бывают ночные заморозки, поэтому утром заметная гололедица. Это опасно", – пояснил синоптик.



Пора простуд

В целом переходный период от зимы к весне – опасное время для иммунитета: в этот момент особенно важно следить за своим здоровьем. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Ольга Савина.





Ольга Савина врач-терапевт Это считается сезоном простуд, потому что стоит влажная и теплая погода. Это любимая среда для распространения и жизни практически всех вирусов. В этот момент они очень устойчивы, хорошо передаются воздушно-капельным путем.

Вторая опасность – мнимые потепления: когда человеку кажется, что пора снимать теплую куртку, шарф и шапку. Тем самым можно переохладить организм, спровоцировать обострение хронических заболеваний, предупредила Савина.

"А с учетом того, что есть высокая вирусная нагрузка, это приводит к массовому заболеванию гриппом и ковидом", – отметила она.

По словам врача, в этот период также усугубляются психоэмоциональные заболевания, бессонница, снижается настроение.

"Кроме того, могут обостряться хронические заболевания органов дыхания – бронхиты, бронхиальные астмы, аллергии, потому что снег сходит и все аллергены полетят в воздух. Особое внимание мы уделяем метеочувствительным пациентам. Чаще всего это лица старше 60 лет, которые страдают гипертонической болезнью. Они могут отмечать повышение артериального давления, скачки", – рассказала специалист.

Чтобы укрепить иммунитет, важно нормализовать режим труда и отдыха, не брать дополнительные нагрузки, порекомендовала врач.





Ольга Савина врач-терапевт Нормализуйте сон. Когда вы хорошо и качественно спите, иммунитет восстанавливается и ему не нужны никакие дополнительные препараты. Отход ко сну – не позднее 23:00, а лучше 22:00, с плотными темными шторами, и раннее пробуждение между 6 и 9 утра. И желательно, чтобы это было ежедневно, независимо от выходных или праздников.

Также важно в этот период правильно и сбалансированно питаться. В рационе должны быть продукты, богатые полезными жирами, – оливковое масло, семечки, орехи, овощи, пряности, качественный белок в виде яиц, курицы, индейки, рыбы.

"Не забывайте про ежедневные прогулки, лучше всего перед сном. Проветривайте помещение, закаливайте организм с помощью контрастного душа или обтирания и чаще мойте руки", – добавила терапевт.

Кроме того, нужно принимать витамин Д, отметила врач. Доза подбирается индивидуально. Пить препарат необходимо до тех пор, пока ультрафиолетовый индекс не поднимется до значения три и выше.