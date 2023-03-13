Москвичам рассказали, когда начнется интенсивное таяние снега

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Интенсивное таяние снега и гололедицы в Москве начнется не раньше среды, 15 марта. В этот день воздух начнет активно прогреваться, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

По его словам, во второй половине текущей недели атмосферное давление окажется выше нормы, а воздух будет прогреваться, поэтому интенсивность таяния снега возрастет.

"Это произойдет ближе к концу недели, начиная со среды-четверга", – цитирует синоптика РИА Новости.

Метеоролог подчеркнул, что температура 13 марта прогнозируется отрицательной. В середине дня столбики термометров поднимутся до нуля, а 14 марта Москву настигнет теплый атмосферный фронт. Днем значения покажут от плюс 3 до плюс 5 градусов, однако ночью они понизятся до -2...-7 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд добавил, что высота сугробов в столице уже уменьшилась из-за прошедших 12 марта осадков.

"Вчера она была 39 сантиметров, сейчас – 38 сантиметров, потому что в воскресенье осадки состояли на 50% из дождя и на 50% из мокрого снега и снега. Сначала сугробы были прибиты дождем, затем на 6–7 миллиметров приросли", – передает его слова ТАСС.

Эксперт резюмировал, что высота сугробов остается выше нормы на 6–7 сантиметров.

Ранее Вильфанд сообщил, что с 15 марта во всех регионах России ожидается повышение температуры воздуха. Он объяснил, что если в ночь на 14 марта температура воздуха в Якутске составит до 30 градусов мороза, а днем до 15 градусов мороза, то следующие сутки окажутся значительно теплее.

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