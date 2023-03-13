Синоптик заявил, что потепление придет в Москву в середине текущей недели

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Со среды, 15 марта, во всех регионах России, в том числе в Москве, ожидается повышение температуры воздуха. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Начиная со среды, вся территория нашей страны без исключения будет окрашена красным и густо-красным цветом на синоптических картах, так как температура прогнозируется выше нормы. Особенно тепло будет на Дальнем Востоке", – цитирует синоптика ТАСС.

Вильфанд пояснил, что если в ночь на 14 марта температура воздуха в Якутске составит до 30 градусов мороза, а днем до 15 градусов мороза, то следующие сутки окажутся значительно теплее – до -13 градусов ночью и до -5 градусов днем.

До этого о приближающейся климатической весне москвичей проинформировал ведущий специалист центра "Фобос" Александр Синенков. При этом, по словам синоптика, повышение температуры в столице произойдет не раньше, чем в конце текущей недели.

По словам эксперта, 16–17 марта в Москве установится температура в 7–8 градусов тепла. Погода прогнозируется преимущественно без осадков.



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