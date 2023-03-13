Москвичам рассказали о погоде 13 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная с прояснениями погода и небольшой снег ожидаются в столичном регионе в понедельник, 13 марта. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в Москве составит от 2 градусов мороза до 0 градусов, в области – от 5 градусов мороза до 0.

Скорость юго-западного ветра составит 6–11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что около 40% месячной нормы осадков выпало в Москве за воскресенье, 12 марта. В этот день также фиксировалось низкое атмосферное давление до 723,5 миллиметров ртутного столба, которое наблюдается раз в 35 лет.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что во вторник, 14 марта, в столицу придет теплый атмосферный фронт со снеговыми тучами. К четвергу, по его словам, столбики термометров покажут плюс 8 градусов.

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