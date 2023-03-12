Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Жителей и гостей Москвы ожидает похолодание в понедельник, 13 марта. Температура составит от минус 4 до плюс 1 градуса. Об этом в своем телеграм-канале рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, 14 марта в столицу придет теплый атмосферный фронт со снеговыми тучами. Днем столбики термометров покажут от нуля до плюс 5 градусов. В среду, 15 марта, в ночное время суток температура будет от минус 3 до плюс 2 градусов, после полудня она поднимется до плюс 7 градусов.

В четверг, 16 марта, показания достигнут плюс 8 градусов, а сугробы уменьшатся до 25 сантиметров. Тишковец добавил, что показания барометров окажутся в норме. Синоптик предупредил, что скорого наступления весны пока ждать не стоит.

"В пятницу холодный фронт принесет за собой скоротечные ливневые осадки в смешанной фазе. Минимальная температура составит минус два – плюс три градуса, максимальная – от нуля до плюс пяти", – указал метеоролог.

В конце марта и в апреле ожидается возвращение похолодания, резюмировал он.

Ранее Евгений Тишковец сообщил, что почти половина месячной нормы осадков может выпасть в Москве по итогам воскресенья. По его словам, подобных осадков в столице не было с середины прошлого века.

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