44% месячной нормы осадков может выпасть в Москве 12 марта – метеоролог

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Почти половина месячной нормы осадков может выпасть в Москве по итогам воскресенья. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Прогнозируется усиление осадков, выпадет еще до 12–17 миллиметров при месячной норме 39 миллиметров, то есть дополнительно 44% от климатической нормы первого весеннего месяца", – написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, подобных осадков в столице не было с середины прошлого века. Так, в 2006 году в этот день выпало 12,3 миллиметра. Больше только в 1998 году – 13 миллиметров.

В воскресенье пройдут не только дожди. Во второй половине дня они могут смениться мокрым снегом. Тогда видимость снизится до 200 метров. Также ожидается серьезное понижение давление. Его показатели могут составить 723 миллиметров ртутного столба, что значительно ниже нормы.

Ранее в столице объявили желтный уровень погодной опасности. До вечера воскресенья в городе действует предупреждение о сильном снеге, в до вечера вторника – о гололедице и сильном ветре с порывами до 18 метров в секунду.



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