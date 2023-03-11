Москвичей призвали не надеяться на скорую климатическую весну

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Март с точки зрения погоды является четвертым месяцем зимы, поэтому ждать наступления климатической весны в Москве в ближайшие недели не стоит. Об этом в беседе с радио Sputnik заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Так, по его словам, в воскресенье температура воздуха поднимется до 4–6 градусов тепла, даже пройдут дожди, однако уже к вечеру снова подморозит, пойдет снег. На следующей неделе в столице будет относительно тепло, но "за этим последует еще две-три волны арктического вторжения".

Погода в Москве вплоть до апреля будет становиться то теплее, то холоднее. Морозы в городе будут удерживаться и сохраняющимися сугробами, которые в этом плане работают как аккумуляторы холода.

"Ждем апреля, он будет неоднозначный... Настоящее хорошее весеннее тепло дай Бог чтобы к маю было", – подытожил метеоролог.

Ранее в Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за возможного ледяного дождя. Предупреждение будет действовать с 21:00 субботы до 09:00 воскресенья.

Между тем в связи с непогодой столичные городские службы работают в режиме повышенной готовности, непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети.



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