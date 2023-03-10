Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ведущий специалист центра "Фобос" Александр Синенков сообщил, что потепление придет в столицу в конце следующей недели.

"В понедельник снова подморозит, а настоящая весна, это вот уже в конце следующей недели, четверг-пятницу, там до 7–8 градусов", – цитирует его ТАСС.

Кроме того, по словам эксперта, в Москве установится погода преимущественно без осадков.

В предстоящие выходные, 11 и 12 марта, в столице прогнозируются резкие скачки температуры и атмосферного давления.

Руководитель прогностического центра "Mетео" Александр Шувалов отметил, что в середине марта погода может меняться постоянно. Причиной являются ускорившиеся атмосферные процессы, указал синоптик.



"Утро": 2 градуса мороза ожидается в столице 10 марта

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!