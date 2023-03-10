Москвичей предупредили об облачной погоде и небольшом снеге

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная с прояснениями погода и небольшой снег ожидают Москву и область в пятницу, 10 марта. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в столице составит от 2 до 4 градусов мороза, в области – от 1 до 6 градусов мороза.

Скорость северо-западного ветра составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 742 миллиметра ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продолжает действовать в Москве и Московской области до вечера субботы. Предупреждение будет актуально до 21:00 11 марта.

До 10:00 10 марта в столице ожидается туман с видимостью 200–700 метров. Автомобилистов просят быть предельно внимательными на дороге и строго соблюдать дистанцию и скоростной режим.

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