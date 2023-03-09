13:24Общество
Москвичам пообещали аномальную погоду в выходные
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В предстоящие выходные, 11 и 12 марта, в Москве прогнозируются резкие скачки температуры и атмосферного давления. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на руководителя прогностического центра "Mетео" Александра Шувалова.
Он отметил, что в середине марта погода может меняться постоянно. Причиной являются ускорившиеся атмосферные процессы, указал синоптик.
"На этих выходных москвичей ждет погодная лихорадка. В ночь с пятницы на субботу в городе ожидается ясное небо и минус 12–14 градусов, а уже в воскресенье днем пасмурно, дождь и до пяти градусов", – подчеркнул метеоролог.
По его словам, к понедельнику, 13 марта, в столицу придет похолодание до минус 2–7 градусов.
В субботу, 11 марта, атмосферное давление составит 745–746 миллиметров ртутного столба, а 12 марта значения покажут около 727 миллиметров ртутного столба.
"Погодные "прыжки" из стороны в сторону – не рядовое явление. Вот таких перепадов температуры в столь короткие сроки не наблюдалось уже давно", – резюмировал собеседник издания.
Ранее сообщалось, что облачная погода и небольшие осадки ожидают столицу и область в четверг, 9 марта. Температура воздуха в Москве составит от 0 до 2 градусов, в области – от 3 градусов мороза до 2 градусов. На дорогах ожидается гололедица.
Скорость юго-западного и западного ветров составит 6–11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду.
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