Москвичам пообещали аномальную погоду в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В предстоящие выходные, 11 и 12 марта, в Москве прогнозируются резкие скачки температуры и атмосферного давления. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на руководителя прогностического центра "Mетео" Александра Шувалова.

Он отметил, что в середине марта погода может меняться постоянно. Причиной являются ускорившиеся атмосферные процессы, указал синоптик.

"На этих выходных москвичей ждет погодная лихорадка. В ночь с пятницы на субботу в городе ожидается ясное небо и минус 12–14 градусов, а уже в воскресенье днем пасмурно, дождь и до пяти градусов", – подчеркнул метеоролог.

По его словам, к понедельнику, 13 марта, в столицу придет похолодание до минус 2–7 градусов.

В субботу, 11 марта, атмосферное давление составит 745–746 миллиметров ртутного столба, а 12 марта значения покажут около 727 миллиметров ртутного столба.

"Погодные "прыжки" из стороны в сторону – не рядовое явление. Вот таких перепадов температуры в столь короткие сроки не наблюдалось уже давно", – резюмировал собеседник издания.

Ранее сообщалось, что облачная погода и небольшие осадки ожидают столицу и область в четверг, 9 марта. Температура воздуха в Москве составит от 0 до 2 градусов, в области – от 3 градусов мороза до 2 градусов. На дорогах ожидается гололедица.

Скорость юго-западного и западного ветров составит 6–11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду.

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