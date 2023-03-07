Москвичей ожидают "прыжки погоды" из зимы в весну на этой неделе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жителей и гостей Москвы ждут колебания столбиков термометров от -16 до 4 градусов в выходные дни. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Погода на этой неделе решила "прыгать" из зимы в весну. В субботу будет очень нестандартная ситуация. Ночью ожидается вполне серьезная температура – -11...-16 градусов. Это январь настоящий, но днем температура повысится до 0...1 градуса", – подчеркнул синоптик.

Он отметил, что 12 марта температура составит от -1 до 4 градусов.

Также в ночь на Международный женский день, 8 марта, метеоролог спрогнозировал январские морозы до 15 градусов. По словам Вильфанда, днем в столицу придет потепление до 1...2 градусов.

"В северных районах, пониженных местах морозы в ночь на 8 марта будут даже до 15 градусов. Это показатели хорошей январской погоды, но затем температура стремительно повысится примерно на 10 градусов", – добавил эксперт.

В течение дня может быть мокрый снег и осадки. Высота снежных покровов возрастет на 1–2 сантиметра, заключил Вильфанд.

Ранее центр погоды "Фобос" сообщил, что москвичей 8 марта ожидает аномально низкое давление и температура около 0 градусов. Ночь на праздник окажется самой холодной с начала весны 2023 года. Столбики термометров покажут от -10 до -12 градусов.

Синоптики спрогнозировали отрицательные температуры в Москве на этой неделе

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