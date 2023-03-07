Москвичей предупредили об аномально низком давлении и мокром снеге 8 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичей в Международный женский день, 8 марта, ожидает аномально низкое давление и температура около 0 градусов. Об этом рассказал центр погоды "Фобос".

По словам метеорологов, ночь на праздник окажется самой холодной с начала весны 2023 года. Столбики термометров покажут от -10 до -12 градусов.

Синоптики отметили, что столица попадет в теплый сектор циклона. Они предупредили об усилении ветра и мокром снеге.

"Добавит погоде дискомфорта аномально низкое атмосферное давление – в вечерние часы барометры покажут 732 миллиметра ртутного столба, что на 14–16 единиц ниже положенного", – подчеркнули эксперты.

До этого Гидрометцентр России сообщил, что в Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать до 13:00 среды, 8 марта.

Между тем научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал потепление 8 марта на юге европейской территории страны. Температурные значения в 18–19 градусов установятся в Краснодаре, Сочи, Крыму и на юге Ставропольского края.

Неожиданно теплым 8 Марта окажется на юге Якутии. Температура воздуха там поднимется до -5 градусов.

"Утро": влажность воздуха в столице составляет 86%

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