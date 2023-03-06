Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать до 13:00 среды, 8 марта, сообщил Гидрометцентр.

"Период предупреждения – до 13:00 8 марта. Местами на дорогах гололедица", – говорится в сообщении.

До этого предупреждение продлили до 12:00 вторника, 7 марта. Причина была аналогичная.

Между тем ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил, что москвичи смогут ощутить "дыхание весны" на текущей неделе. Неприятная и сложная погода прогнозируется в столице во второй половине 8 марта.

По словам синоптика, в ночь на вторник, 7 марта, температура составит около минус 5 градусов. Также в Москву придет кратковременный снег и юго-западный ветер до 3–8 метров в секунду.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков предупредил об осадках в виде снега на протяжении всей рабочей недели. Метеоролог добавил, что практически всю неделю в городе будет облачная погода. Небольшое прояснение возможно только в пятницу, 10 марта.

Синоптики спрогнозировали отрицательные температуры в Москве на этой неделе

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