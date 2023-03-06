14:32Общество
Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Синоптики продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы в Москве и Подмосковье. Об этом информирует российский Гидрометцентр.
В ведомстве рассказали, что предупреждение будет действовать до 12:00 вторника, 7 марта.
До этого Гидрометцентр продлевал желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы до 11:00 понедельника, 6 марта.
Между тем заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что в Москве в течение рабочей недели будут идти осадки в виде снега. По словам синоптика, в этот период в городе ожидается облачная погода.
При этом небольшое прояснение прогнозируется лишь в пятницу, 10 марта.
Коммунальные службы организовали мероприятия по очистке от снега улично-дорожной сети, дворовых территорий и парковочных пространств. Они устраняют последствия непогоды на пешеходных зонах, тротуарах, подходах к остановкам общественного транспорта.
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