Синоптик рассказал о погоде в Москве 8 марта

Фото: Агентство "Москва"

В начале следующей недели в Москве заметно похолодает, однако уже к 8 марта дневная температура вновь поднимется до 2 градусов тепла, заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом сообщает "Интерфакс".

"В ночь на понедельник в Москве температура будет 5–6 градусов ниже нуля, по области – до -9. Дневные температуры преимущественно отрицательные – от 0 до -3 градусов. И далее уже температурный фон будет понижаться", – рассказал синоптик.

По словам Вильфанда, в ночь на вторник, 7 марта, термометры покажут нормальные зимние значения: от -10 до -5 градусов. Днем температура составит от -3 до -1. Метеоролог пояснил, что небольшое похолодание произойдет из-за ухода на восток циклона, который будет определять погоду в регионе в выходные.

"В среду ночные температуры будут -10...-5 градусов, а днем – повышение. Дело в том, что будут юго-западные и даже южный поток воздуха. Утром в среду еще холодно, а вот после полудня температура повысится и будет от -3 до 2 градусов", – сказал он.

Вильфанд добавил, что в понедельник и вторник в Москве ожидаются небольшие осадки, которые усилятся к середине недели.

Ранее руководитель прогностического центра "MЕТЕО" Александр Шувалов сообщил, что в выходные в Москве ожидается обильный снегопад. По его словам, атмосферное давление упадет, столбики термометров опустятся до 2–3 градусов мороза. Также прогнозируется усиление ветра.

Синоптики предупредили о снегопадах в Москве 4 и 5 марта

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