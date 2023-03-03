Обильный снегопад накроет Москву в выходные

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Обильный снегопад ожидается в столице в выходные, сообщает News.ru со ссылкой на руководителя прогностического центра "MЕТЕО" Александра Шувалова.

При этом атмосферное давление упадет, столбики термометров опустятся до 2–3 градусов мороза. Также прогнозируется усиление ветра.

Синоптик объяснил, что к столице приближается ярко выраженный циклон, который сейчас закручивается над Балтийским морем. К выходным он пройдет чуть севернее Москвы, что даст сильное понижение давления до 729 миллиметров ртутного столба.

Ранее столичная Госавтоинспекция призвала столичных водителей к внимательности на дороге из-за сложных погодных условий в городе. Автомобилистов попросили соблюдать безопасную дистанцию и выбирать скоростной режим.

Пешеходам рекомендовали переходить дорогу только в установленных местах и обеспечить свою видимость с помощью яркой одежды и световозвращающих элементов.

В пятницу, 3 марта, в столице прогнозируется облачная погода с прояснениями. В Москве пройдут небольшие осадки, местами ожидаются умеренные, в том числе в виде мокрого снега.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем в столице будет в пределах -1...1 градуса, в Подмосковье – в пределах -3...2 градусов. На дорогах ожидается гололедица. Скорость западного и юго-западного ветра составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 736 миллиметров ртутного столба.

В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Метеопредупреждение продлится до 12:00 субботы, 4 марта.

"Атмосфера": облачная погода и снег с дождем ожидаются в Москве 3 марта

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