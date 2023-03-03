Москвичей призвали быть аккуратными на дорогах из-за сложных погодных условий

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичная Госавтоинспекция призвала столичных водителей к внимательности на дороге из-за сложных погодных условий в городе, сообщает пресс-службе ведомства.

Автомобилистов попросили соблюдать безопасную дистанцию и выбирать скоростной режим. Пешеходам рекомендовали переходить дорогу только в установленных местах и обеспечить свою видимость с помощью яркой одежды и световозвращающих элементов.

Отмечается, что сотрудники ГИБДД ориентированы на оказание всесторонней помощи участниками движения для стабилизации дорожно-транспортной ситуации в городе.

В пятницу, 3 марта, в столице прогнозируется облачная погода с прояснениями. В Москве пройдут небольшие осадки, местами ожидаются умеренные, в том числе в виде мокрого снега.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем в столице будет в пределах -1...1 градуса, в Подмосковье – в пределах -3...2 градусов. На дорогах ожидается гололедица. Скорость западного и юго-западного ветра составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 736 миллиметров ртутного столба.

В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы до 12:00 субботы, 4 марта.

"Атмосфера": облачная погода и снег с дождем ожидаются в Москве 3 марта

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