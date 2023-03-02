Москвичей предупредили о возвращении арктических холодов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ближайшее время в столице прогнозируется оттепель, однако арктические холода еще нагрянут в Москву в марте. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

"Плюсовые температуры ожидаются завтра вполне себе, но рассчитывать на приход весны не надо, март холодный у нас будет, и возвраты арктических холодов будут. Так что пока до метеовесны очень далеко. Обычно она наступает в последней декаде марта, но по факту это произойдет только в апреле", – заявил синоптик.

Тишковец добавил, что в четверг, 2 марта, в столице прогнозируется облачная с прояснениями погода. С 18:00 ожидается снегопад.

Прогнозируется западный ветер с порывами до 4–9 метров в секунду. Столбики термометров покажут до -1...-3 градусов в столице, а в области – до 0...-5 градусов. Атмосферное давление в этот день составит 738 миллиметров ртутного столба.

Между тем в столице и области продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 10:00 пятницы, 3 марта.

"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 2 марта

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