Российским садоводам рассказали, когда можно начинать подготовку рассады

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Для хорошего урожая необходимо подготовить качественную рассаду. Время для посева семян зависит от того, когда садовод собирается высадить растения в грунт, поделился агроном Владимир Викулов.

Он напомнил, что в средней полосе России растения сажают в открытый грунт или в теплицу не ранее первой декады мая. Для перцев или томатов должно пройти не менее 50 или 60 суток с момента посева. В лучшем случает помидоры следует посадить в теплицу, когда они уже начали цвести. По словам Викулова, возраст такой рассады оценивается в два месяца.

"Отсчитываем назад, соответственно, сеять семена нужно в марте. Что касается рассады огурцов, тыквы, патиссонов и кабачков, то ее не надо выращивать до больших размеров. Когда наступит теплая погода, проще даже посеять подготовленные, замоченные семена, и через месяц человек получит первый урожай", – отметил Викулов в интервью радио Sputnik .

Он добавил, что качество рассады зависит от определенных условий, например от правильного освещения. Малое количество света плохо влияет на растения. При его недостатке продукт будет терять свои качества, его потом придется лечить, а не высаживать.

Эксперт также рекомендовал не забывать про необходимый температурный режим. Викулов напомнил, что многие культуры плохо произрастают в помещениях.

Ранее юрист "Единого центра защиты" Андрей Горин рассказал, что дачники, которые нелегально продают урожай на стихийных рынках или возле ярмарок, могут быть оштрафованы на 2 000 рублей. При этом на обычных рынках в городе есть места, которые предоставляют эту возможность всем желающим.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!