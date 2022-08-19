Юрист рассказала, можно ли ходить голым на даче

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россияне могут ходить обнаженными по своему дачному участку – это вполне законно, рассказала Москве 24 член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

"Законодательных ограничений по этому поводу не имеется. Главное, чтобы такие похождения на земельном участке не нарушали права и интересы других, например соседей", – уточнила специалист.

Конституция РФ устанавливает неприкосновенность личную, частной жизни, жилища, а также право на свободу, объясняет Спиридонова.





Мария Спиридонова член Ассоциации юристов России Статья 36 Конституции закрепляет, что граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности землю. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц.

"Наказание за такое не предусмотрено, однако если при таких обстоятельствах будут совершаться различные правонарушения или доставляться неудобства гражданам, то соседи могут вызвать сотрудников полиции для оформления правонарушения либо подать в суд, если был нанесен ущерб имуществу или моральный вред", – подчеркнула юрист.

По ее словам, под неудобствами можно понимать различные действия, которые приводят граждан в смущение, осложняют им ведение хозяйства и нахождение в домашней обстановке.

"Если хождение без одежды сопровождается различными другими действиями, например громкой музыкой, то нарушением будет включение громкой музыки. Так, законодательством установлено время, в которое запрещено воспроизводить громкие звуковые сопровождения и музыку. В каждом регионе устанавливается свое точное время тишины", – заключила специалист.

Ранее дачникам напомнили про ограничения, которые можно случайно нарушить. Отмечается, что в основном все проблемы связаны с пожарной безопасностью. В частности, необходимо учитывать расстояние до других построек при установке мангала. Оно должно составлять пять и более метров. Нарушителям этого правила грозит штраф от пяти до 15 тысяч рублей.

