Юрист рассказала, грозит ли россиянам тюрьма за съемку секс-видео в Ереване

Двух российских туристов обвинили в съемке видео для взрослых в Ереване: пара занялась сексом на камеру в древней крепости Эребуни и выложила ролик на одном из порносайтов. Поступок россиян разгневал жителей Армении, и после этого один из героев видео уже поспешил извиниться. Разбираемся, как туристы объяснили свой поступок и какая ответственность может грозить паре за скандальную съемку.

"Мы имеем дело с ублюдками"

Вид холма Эребуни, на вершине которого раскопан город-крепость Арин-Берд

О том, что полиция Еревана проверяет ролик, снятый туристами из РФ в древней крепости Эребуни, сообщил 30 июля телеграм-канал Baza. Видео под названием "Пара занимается рискованным сексом во время посещения древней крепости, стараясь не попасться охранникам" был обнаружен пользователями на одном из интернет-ресурсов для взрослых. На кадрах жители Армении узнали крепость, которая является знаковым для страны местом. После того как разгорелся скандал, видео было удалено.



Музей-заповедник Эребуни был открыт в 1968 году на холме Арин-Берд. На этом месте в 782 году до нашей эры находилась крепость Эребуни. Этот музей считается одним из самых важных в Армении. В 2012 году журнал Forbes включил Эребуни в список "9 самых древних крепостей мира".

Директор музея-заповедника Микаэл Бадалян в своем аккаунте в социальной сети Facebook (признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщил, что интимное видео было снято не раньше 24 июня. По его словам, охрана крепости могла не заметить пару, так как уследить за огромной территорией очень сложно.





Микаэл Бадалян директор музея-заповедника, где туристы сняли порно Из материала становится понятно, что мы имеем дело с ублюдками.

Бадалян рассказал, что руководство музея-заповедника уже обратилось в полицию. Участников ролика нужно наказать по всей строгости закона, подчеркнул он. В то же время директор комплекса отметил, что не может дать полную оценку инцидента без тщательного расследования. Также Бадалян заявил о готовности уйти в отставку со своего поста, так как тоже несет ответственность за случившееся.

В мэрии Еревана подтвердили начало проверки местной полицией. Участники ролика и "возможные организаторы" съемок будут привлечены к ответственности, добавили там.

Не понимали, что творили?

Фото: телеграм-канал Baza

Один из героев видео, который представился Станиславом, выложил в Сеть извинения от имени себя и своей жены. Мужчина признался, что не знал, какое значение крепость имеет для армян.





Станислав герой видео, снятого в древней крепости Эребуни Мы не поняли, что крепость Эребуни является сакральным объектом. Только теперь мы осознали, что совершили поступок, оскорбляющий чувства армянского народа, который всегда был так добр к нам. Поверьте, мы не хотели оскорбить чьи-то чувства и искренне раскаиваемся в своем поступке.

Секс-видео супруги удалили после волны негатива в свой адрес, рассказал Станислав. Кроме того, герои ролика закрыли свои аккаунты в социальных сетях. Мужчина пообещал, что они с супругой больше никогда не будут снимать подобный контент.

Ряд источников утверждает, что пара все еще находится в Армении, но перебралась из Еревана в другой город. Они якобы хотят вернуться в Россию, но как это сделать, пока не понимают.

В СМИ также появилась информация, что девушка с видео работает шеф-редактором телеканала "Пятница". Однако гендиректор канала Николай Картозия эту информацию опроверг (его заявление опубликовал телеграм-канал "Пятницы").

Тюрьма или нет?

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Героям скандального видео в Армении в теории может грозить ответственность за производство и распространение порно и осквернение памятника. Об этом Москве 24 рассказала юрист Мария Ярмуш.

"У России и Армении есть соглашение о взаимопомощи, в том числе по уголовным делам. Но при этом есть суверенное право Армении наказывать лиц, совершивших преступление на их территории. РФ не будет вмешиваться в эту юрисдикцию. Единственное, в рамках своих обязанностей и полномочий консульство РФ может помочь этим гражданам найти адвоката, будет следить, чтобы их права не нарушали, если дело дойдет до суда", – сказала она.

Если авторам видео удастся вернуться в Россию, то на территории Армении они уже не предстанут перед судом. Однако это не означает, что пара в конечном итоге может избежать наказания, отметила юрист.





Мария Ярмуш юрист Если правоохранительные органы Армении передадут в Российскую Федерацию материал против этих граждан, уже РФ будет рассматривать его на основании своего законодательства.

"Они могут быть привлечены к ответственности именно на территории РФ, так как по Конституции Россия не выдает своих граждан по запросу иностранных государств. При этом совершившие преступления на территории иностранного государства граждане могут понести ответственность, но по закону РФ, если данное деяние по российским законам является преступлением", – объяснила эксперт.

В российском Уголовном кодексе есть статья о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов, напоминает она. В данном случае максимальное наказание по ней составляет до шести лет лишения свободы. За возвращение в Россию авторов ролика также могут наказать, если перед этим их задержат в Армении и отпустят под подписку о невыезде.

При этом юрист не исключила, что история может и не закончиться уголовным сроком. "Возможно, их просто депортируют в Российскую Федерацию миграционные службы, запретят въезд в Армению. Может быть, назначат штраф. То есть не обязательно, что это будет лишение свободы", – считает Ярмуш.

Кроме того, правоохранительным органам предстоит доказать, что снятый ролик подпадает именно под видео порнографического содержания. Для этого необходима соответствующая экспертиза, заключила юрист.